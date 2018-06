Roma, va agli esami di italiano al posto dell'amico per fargli avere il permesso di soggiorno

Per far ottenere il permesso di soggiorno illimitato a un connazionale si è presentato al suo posto per eseguire gli esami di italiano, ma è stato smascherato dai carabinieri. Ieri mattina i carabinieri della stazione piazza Farnese hanno arrestato con l'accusa di false dichiarazioni sulla propria identità, un cittadino del Senegal di 38 anni, senza fissa dimora e con precedenti, e hanno denunciato per lo stesso reato un connazionale di 54 anni, irreperibile.



L'uomo si è presentato al centro Provinciale Istruzione per adulti (C.P.I.A.) di corso Vittorio Emanuele II, davanti alla commissione esaminatrice con i documenti di un connazionale per sostenere l'esame di lingua italiana di secondo livello per stranieri per ottenere il permesso di soggiorno di lunga durata. Il 38enne è stato però scoperto dalla commissione che ha chiamato immediatamente i carabinieri della vicina caserma di piazza Farnese.



All'arrivo dei militari l'uomo è stato accompagnato in caserma dove è stato identificato e arrestato mentre il connazionale presente sul documento non è stato al momento ancora rintracciato, nel frattempo è stato denunciato in concorso per lo stesso reato. Il 38enne è stato trattenuto in caserma in attesa di essere processato con il rito direttissimo.

