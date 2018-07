Eros e musica, la libreria dà spettacolo

di Valentina Venturi

Il nuovo corso delle librerie romane è la tendenza polifunzionale, spazi dove oltre a sfogliare libri e scoprire nuovi autori si può mangiare, ci si può imbattere in un bazar erotico o magari seguire un corso di archeologia. L’ultima arrivata è Sinestetica, aperta nel quartiere di Monte Sacro che grazie al suo essere “oltre il ponte”, sta conoscendo una lenta rinascita, diventando una sorta di Brooklyn de’ noantri. Al di là del fiume Aniene, sulla riva destra, a viale Tirreno Sinestetica è guidata dall’architetto Pietro Zampetti, dallo storico trasformatosi in librario Michele Cruciani e da Giulia Martinis account con una laurea in storia dell’arte.



A Monti in via degli Zingari, da 13 anni non ha rivali la libreria Café Bohémien di Margherita Cirillo, un luogo che oltre a vendere libri allestisce mostre e vernissage. «L’ambientazione bohémien – racconta la proprietaria – la rende unica a Roma. Oltre ai libri, qui Mannarino ha tratto ispirazione per diverse canzoni e si girano le esterne di Uomini e Donne» .

Da Monti a San Lorenzo il passo è breve, anzi brevissimo per scoprire la libreria Assaggi, che da nove anni è diventata un riferimento del quartiere: qui i sedici soci uniscono le diverse passioni fatte di musica dal vivo, perfomance teatrali, incontri di poesia, design e archeologia, facendole ruotare intorno al mondo dei libri. Prendendo la Tuscolana si arriva diretti a Centocelle dove è appena nata la Pecora elettrica: aperta due anni fa da Alessandra Artusi e Danilo Ruggeri, all’interno si organizzano laboratori di lettura, incontri per bambini e spettacoli di stand-up comedy. Per finire il giro ecco due librerie molto particolari. La prima è al Pigneto si chiama Tuba ed è tutta al femminile: dalle cinque socie, ai libri proposti fino al bazar erotico «dove diamo attenzione alla salute sessuale delle donne – precisa Viola Lo Moro – Tuba è l’unica libreria delle donne esistente a Roma, ma è aperta a tutti». Infine Stefano Ruffa a piazza dei Satiri 55 ha ideato Oneroom: in soli 10 mq c’è una libreria e uno spazio espositivo specializzato in fotografia contemporanea.

