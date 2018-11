Piazza Vittorio, nascondeva dosi di eroina in bocca: arrestato spacciatore

Ancora un blitz dei carabinieri, all'Esquilino, a piazza Vittorio. Ieri pomeriggio, i militari del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato un 30enne del Gambia, senza fissa dimora e con precedenti, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.



Appostati in abiti civili in piazza Vittorio Emanuele II, i carabinieri hanno notato l’uomo prelevare qualcosa dalla bocca e scambiarla, dietro corrispettivo in denaro, con un altro cittadino straniero, e sono intervenuti. Fermati i due, i Carabinieri hanno appurato che oggetto dello scambio era una dose di eroina che il pusher aveva ceduto ad un 48enne tunisino, poi segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo, quale assuntore.



Durante gli accertamenti, il 30enne, trovato in possesso di dosi di marijuana in tasca, ha ingoiato altre dosi che occultava in bocca ed ha opposto resistenza, spintonando i carabinieri, prima di essere definitivamente bloccato. L’arrestato è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale “San Giovanni – Addolorata” al fine di verificare la presenza di ulteriore sostanza stupefacente all’interno dell’apparato digerente e, al termine, sarà portato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo.

