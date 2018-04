Eredità Sordi, teste chiave in difesa dell'ex autista

di Adelaide Pierucci

Un consiglio di alto profilo dietro alla decisione di chiedere la procura generale per gestire l'eredità di Alberto Sordi, per conto della sorella. Spunta un teste chiave per Arturo Artadi, l'ex autista e factotum della famiglia Sordi, imputato insieme al resto della servitù, con l'appoggio di due avvocati e un notaio, per aver raggirato la signorina Aurelia Sordi gestendo tra le altre cose donazioni a proprio vantaggio per più di due milioni di euro. Ieri, il magistrato Simonetta Matone, sentita in aula come...