Roma, entra in chiesa e ruba elemosiniere con i soldi dei fedeli: arrestato clochard a San Pietro

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri dellaStazione Roma San Pietro hanno arrestato un 62enne originario della provincia di Fermo ma di fatto senza fissa dimora e con precedenti, con le accuse di furto aggravato e possesso di documenti falsi.



L'uomo, pochi istanti prima, era entrato nella chiesa dei Santi Michele e Magno in zona Borgo Santo Spirito, dove, approfittando di un momento di distrazione del parroco, ha rubato un elemosiniere in legno contenente le offerte dei fedeli, dandosi frettolosamente alla fuga a piedi.



La pattuglia di Carabinieri in transito in piazza della Rovere ha notatol'uomo che correva in strada con la teca e lo ha immediatamente fermato. In suo possesso, i Carabinieri hanno rinvenuto anche dei documenti diidentità, validi per l'espatrio, con generalità di altre persone mariportanti la foto dell'arrestato, perciò falsificati. Il ladro è stato ammanettato e portato in caserma mentre l'elemosiniere èstato restituito al parroco della chiesa derubata.

