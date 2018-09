Roma, emigrazione clandestina verso l’Inghilterra: otto arresti per favoreggiamento

Un’organizzazione Italo-albanese è stata sgominata dalla polizia e dalla Penitenziaria che hanno arrestato otto persone fra Roma e Londra in un’operazione, denominata Tower Bridge, condotta dalla Squadra mobile e dal Nucleo investigativo centrale con la collaborazione del Servizio di cooperazione internazionale della polizia e dalla Metropolitan police londinese e il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia della Capitale. I reati sono favoreggiamento dell’emigrazione clandestina, falso in atto pubblico e contraffazione di documenti. La misura cautelare dell’obbligo di dimora era stata emessa anche nei confronti di un ulteriore cittadino italiano deceduto nello scorso mese di gennaio.



Uno degli albanesi K.S. era incaricato da propri connazionali dimoranti all’estero (non ancora identificati) affinché si occupasse di far giungere in Inghilterra delle persone di cittadinanza albanese, prive dell’indispensabile “visto”, previo pagamento per il servizio reso pari a 8.500 sterline inglesi, somma che veniva quasi sempre consegnata a correi albanesi in Inghilterra.



A tal proposto l’uomo si era procurato un congruo numero di sodali italiani, di entrambi i sessi, con diverse caratteristiche somatiche riguardanti, in particolar modo, l’età e la fisionomia affinché le stesse potessero essere affini ai cittadini albanesi da far emigrare clandestinamente, la maggior parte dei quali identificati nelle persone destinatarie dell’obbligo di dimora in più occasioni, a fronte di un pagamento che variava da 500 a 2000 euro. Questi offrivano la loro collaborazione sia fornendo il proprio documento di identità italiano che l’albanese ed altri accoliti italiani falsificavano apponendovi la foto del cittadino albanese che doveva illecitamente emigrare, sia accompagnando quest’ultimo, per non destare sospetti al personale di polizia e di frontiera in servizio presso gli aeroporti di imbarco italiani e presso quelli di sbarco inglesi. Infatti in tali occasioni, dove possibile, utilizzava sodali di sesso opposto a quello dei clandestini viaggiando insieme per simulare una coppia in viaggio di piacere; inoltre sempre i sodali riportavano in Italia il documento falsificato per restituirlo, dopo la riapposizione dell’originaria fotografia, a colui del gruppo che lo aveva messo a disposizione in attesa di un successivo utilizzo fraudolento.



Il K.S., come appurato nel corso dell’attività investigativa, seguiva personalmente tutta l’operazione sino all’imbarco dai vari aeroporti nazionali oppure richiedeva ai sodali la prova “fotografica” dell’avvenuto imbarco, inoltre si assicurava che il tutto fosse andato a buon fine contattando i complici in Inghilterra che si occupavano di prelevare i “clienti” ed i “sodali” dagli aeroporti londinesi e gestirne il soggiorno. Tale gestione ed il coordinamento dell’illecita attività in Inghilterra era effettuata da T.S., moglie del K.S..



Nel corso dell’attività investigativa, quando possibile, è stato comunicato al personale della polizia di Frontiera in servizio presso gli aeroporti dove si era appreso che il sodalizio stava ponendo in essere l’illecita attività, fornendogli i nominativi dei sodali italiani che si stavano imbarcando con il clandestino permettendo il deferimento degli stessi alle competenti autorità fiudiziarie, alcune volte in stato di arresto e in altre in stato di libertà.



I due soggetti colpiti dalla misura della custodia cautelare in carcere, K.S., e T.S., dalla fine del 2017 si erano ricongiunti in Inghilterra, dove da tempo viveva la donna, pertanto nei loro confronti è stato richiesto ed emesso un mandato di arresto Europeo. Al fine di dare esecuzione ai provvedimenti è stata avviata una collaborazione con la Divisione Sirene del Servizio per la Cooperazione Internazionale di polizia, con l’esperto per la sicurezza italiano nel Regno Unito e la Metropolitan Police di Londra, grazie alla quale il K.S. e la T.S. sono stati localizzati e tratti in arresto nella regione del Kent.



L’attività investigativa che ha portato all’emissione dei provvedimenti eseguiti questa mattina trae origine da una più ampia e complessa attività di indagine che la Squadra Mobile di Roma ha condotto unitamente al Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria, scaturita dall’evasione, avvenuta il 27 ottobre 2016, dalla Casa Circondariale di Rebibbia di tre cittadini albanesi B.T., P.I. e H.M., che ha portato alla cattura di quest’ultimo il 10 febbraio 2017 nonché ad individuare la rete di persone che hanno favorito l’evasione dei tre albanesi, nei cui confronti è stata eseguita la misura della custodia cautelare in carcere nel mese di luglio dello scorso anno per il reato di procurata evasione.

Mercoledì 5 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:57



