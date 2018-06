Elezioni a Roma, tutti i match: oltre 500mila al voto

di Fabio Rossi

Due Municipi della Capitale (Montesacro e Garbatella-Ostiense) e 16 Comuni della Città metropolitana, di cui cinque con più di 15 mila abitanti. Le elezioni amministrative di giugno - domenica 10 il primo turno, il 24 gli eventuali ballottaggi - interessano oltre mezzo milione di aventi diritto al voto tra la Capitale e l'ex provincia. Si vota solo nella giornata di domenica, con seggi aperti dalle 7 alle 23. Le schede saranno scrutinate subito dopo la chiusura delle sezioni elettorali.



LA CAPITALE

Nella Città eterna il voto rappresenterà un test per la tenuta elettorale della maggioranza capitolina M5S in territori ampi, dove i pentastellati si erano imposti due anni fa per poi vedere la crisi e lo scioglimento dei rispettivi consigli municipali. I grillini, dopo aver superato lo scoglio di Ostia lo scorso novembre, dovranno ora tentare di confermarsi in almeno una delle due ex circoscrizioni, per non subire la prima vera sconfitta alle urne dalla conquista del Campidoglio, nel 2016. Politicamente interessante soprattutto la sfida nel III (Montesacro), dove il candidato del centrodestra è un esponente della Lega: Francesco Maria Bova sfiderà l'ex presidente Roberta Capoccioni, esponente dei Cinque stelle alleati del Carroccio al Governo nazionale. Terzo incomodo Giovanni Caudo, ex assessore della giunta di Ignazio Marino, che alle primarie di centrosinistra ha battuto la candidata del Pd.

All'ottavo (Ostiense-Garbatella), la sinistra prova invece a riconquistare una sua storica roccaforte con Amedeo Ciaccheri, altro candidato esterno ai dem. A contendergli la presidenza ci saranno soprattutto Simone Foglio, bancario e vice coordinatore romano di Forza Italia, per il centrodestra ed Enrico Lupardini, perito elettronico ed ex consigliere municipale, per i Movimento 5 stelle.



L'AREA METROPOLITANA

Si rinnovano anche 16 consigli comunali nella Città metropolitana: 5 di questi - Anzio, Fiumicino, Pomezia, Santa Marinella e Velletri - votano con il sistema a doppio turno, avendo una popolazione superiore ai 15 mila abitanti. Anche qui sarà una partita politica incentrata soprattutto a misurare la forza dei pentastellati, che negli ultimi anni di sono continuamente rafforzati nell'hinterland romano. La partita si chiuderà già domenica prossima, invece, negli altri 11: Affile, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Gallicano nel Lazio, Magliano Romano, Morlupo, Roccagiovine, Sacrofano, San Cesareo, Segni e Valmontone.



Martedì 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:24



© RIPRODUZIONE RISERVATA