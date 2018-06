Roma, nel III e nel Vi municipio ha votato poco più dell'8%

Partenza a rilento per le elezioni municipali. Alle ore 12 l'affluenza nel municipio III di Roma, dove si vota per il presidente e il rinnovo del consiglio municipale, è stata dell'8,18%. Come risultata dai dati, non ufficiali, pubblicati sul sito del Comune di Roma, nelle 183 sezioni i votanti sono stati 14.061.

Leggermente meglio al municipio VIII di Roma, dove l'affluenza è stata dell'8,80%. Anche qui si tratta di dati, non ufficiali, pubblicati sul sito del Comune di Roma, nelle 136 sezioni i votanti sono stati 10.388.

Hanno votato in media l'8,4% degli aventi diritto a Roma - ovvero 24.449 persone su 289.912 - per il rinnovo di due consigli municipali, il III e l'VIII. Nelle due ex circoscrizioni, del Nomentano e della Garbatella, hanno votato rispettivamente, alle 12, l'8,18 dei residenti con la maggiore età e l'8,8%. Lo riporta il sito del Comune. I due municipi erano stati sciolti per la caduta delle due amministrazioni a 5 Stelle.

