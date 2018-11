Cambio al vertice della Guardia di Finanza, Edoardo Valente è il nuovo comandante in seconda del Corpo

Ultimo aggiornamento: 19:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Novità al vertice della. Il generale di corpo d’armataè il nuovo Comandante in seconda del Corpo. Subentra al generale di corpo d’armata, che lascia il servizio attivo dopo 49 anni di carriera militare.Valente lascia contemporaneamente il comando interregionale per l’Italia Centro-Settentrionale di Firenze e il comando interregionale Italia Centrale di Roma che aveva assunto nel gennaioparallelamente a quello di Firenze. Al suo posto, al comando di via, subentra il generale di corpo d’armata, attuale Capo di Stato Maggiore del Comando Generale. Quest’ultimo ruolo verrà coperto dall’attuale sottocapo di Stato Maggiore, il generale di divisione Umberto Sirico.Valente nel Comando Generale sarà seguito dal Maggiore Leonardo Landi nel delicato incarico di Aiutante di Campo.