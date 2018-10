Ecopass a Roma, il Comune ci riprova: «Tassa in base alla cilindrata»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra l'Ecopass e la sua approvazione c'è solo un piccolo ostacolo: qualcuno deve certificare che Roma sia dotata di adeguati servizi pubblici di trasporto. Solo così si può tassare chi decide di muoversi con l'auto privata e chiedergli di pagare quando entra a Roma entro l'area dell'Anello ferroviario (un pezzo di città di oltre 30 chilometri quadrati che si allunga fino a via Nomentana, piazza Re di Roma, piazzale Ostiense, piazzale degli Eroi e viale di Tor di Quinto).LA GIUNTAEcco, chi si prende questa responsabilità? La giunta, secondo il M5S che in commissione Mobilità sta studiando il modo per riesumare il Congestion charge, la tassa di congestione. Il blitz prevede di votare alcuni emendamenti in commissione, un'ora prima che si riunisca il consiglio martedì e arrivare con la delibera fresca di emendamenti direttamente in assemblea per l'approvazione.I tempi non cambiano: la tassa sarebbe introdotta nel 2020. Cambia invece il criterio di attribuzione della stangata. Non più sul reddito come era stata pensata inizialmente ma sulla cilindrata del mezzo. Ma la grande novità è in un emendamento che fa entrare in gioco la giunta capitolina. Virginia Raggi and company saranno chiamati a decidere se a Roma, prima di introdurre l'ecopass, il sistema di trasporti pubblico sia in grado di dare un servizio di alto livello. L'amministrazione che giudica l'amministrazione, insomma.Questi correttivi, secondo la maggioranza, renderanno la tassa più potabile. Si parla di due euro per ogni volta che si varca l'area delimitata. Se si ha un'auto vecchia e inquinante il balzello potrebbe addirittura raddoppiare. I residenti dovrebbero avere un pacchetto di ingressi da spendere a piacimento. Ma tutte le persone che vivono fuori e lavorano all'interno dell'area off limits? I tecnici delle manutenzioni costretti a muoversi con i propri furgoncini? E le merci, come entrerebbero? Senza contare le proteste dei commercianti che leggono ecopass e immaginano la desertificazione delle strade.«La rete del trasporto di superficie così com'è non corrisponde alle reali esigenze», dice la consigliera di opposizione Ilaria Piccolo. «Parliamoci chiaro: a Roma c'è uno scollegamento tra domanda e offerta, il piano generale del traffico è lo stesso di 15 anni fa, l'amministrazione attuale non lo ha mai voluto cambiare. Si vuole introdurre l'ecopass senza ridiscutere il piano merci, il piano sosta e quello dei parcheggi. Più che alla mobilità ci sembra voglia fare cassa», sottolinea. Calcolatrice alla mano il Comune avrebbe introiti pari a 150 milioni di euro all'anno.L'AGENZIAL'Agenzia della mobilità ha capito l'enorme impatto che avrebbe il provvedimento e ha segnalato che servirebbe per gestire i flussi e i pagamenti un'azienda partecipata apposita con almeno centro dipendenti. «Visto che non riusciamo a chiudere il consolidato mi sembra proficuo pensare a una nuova municipalizzata», ironizza la dem Piccolo che parla di mancata condivisione da parte del M5S.E però l'ecopass è irrinunciabile, a quanto pare. Sarà una delibera di indirizzo. Sì, proprio così: un atto che dovrebbe decidere travestito da mozione che ha una funzione orientativa più che altro. Il tocco da mozione è inconfondibile: la giunta dovrà «ratificare, valutare l'adozione e prevedere adeguata comunicazione». Tradotto: si decide di non decidere, e al massimo ci si pensa un altro po'.