L'ecodomenica cambia, orari modificati per Roma-Inter all'Olimpico

Stop alle auto domani. Torna la domenica ecologica, e quindi il divieto totale di circolare nella Ztl Fascia Verde del Piano generale del traffico urbano per i mezzi dotati di motore endotermico, nelle fasce orarie 7.30-13 e 15-18.30. Gli orari sono stati modificati per facilitare la circolazione in occasione della partita Roma-Inter in programma alle 20.30 allo stadio Olimpico. Sono previsti infatti oltre 70mila spettatori. La limitazione comprende anche chi possiede i pass per la Ztl e gli autoveicoli diesel Euro 6.Lo scorso 18 novembre, la prima edizione della domenica ecologica, gli agenti hanno eseguito 2548 verifiche sui veicoli in circolazione, registrando 469 violazioni. La maggior parte degli illeciti sono stati riscontrati nella mattinata, dalle 7.30 alle 12.30, con 261 sanzioni elevate a fronte di 1451 controlli.I MEZZIPossono circolare senza temere di incorrere in sanzioni i mezzi ibridi ed elettrici, quelli alimentati a metano, GPL (anche trasformati) e bi-fuel, ovvero le auto che possono passare dall'alimentazione a benzina a quella a GPL o metano. Possono circolare i mezzi a benzina Euro 6 , i motorini Euro 2 e successivi e gli scooter Euro 3 e successivi. Possono circolare anche i mezzi per disabili, i veicoli in car sharing e i veicoli in car pooling.Tutte le informazioni sul trasporto pubblico si possono trovare sul sito dell'Agenzia della mobilità.Ama ha comunicato che nei municipi dispari la raccolta straordinaria gratuita dei rifiuti urbani ingombranti, elettrici ed elettronici, prevista per domani pomeriggio è rinviata a data da destinarsi. Nei prossimi giorni verrà fissata una nuova data di dicembre.IL CALENDARIOChi avrà bisogno comunque di disfarsi gratuitamente dei rifiuti urbani ingombranti, elettrici ed elettronici può recarsi nei Centri di Raccolta aperti tutti i giorni ma considerando che i centri Piramide (VIII Municipio), la Storta (XV Municipio) e Laurentina (IX Municipio) sono chiusi per lavori. Oppure c'è il servizio di ritiro a domicilio per i materiali fino a 2 metri cubi di volume al piano stradale i Centri di Raccolta aperti tutti i giorni e il servizio di ritiro a domicilio per i materiali fino a 2 metri cubi di volume al piano stradale.Questa è la seconda domenica ecologica dopo la prima che è stata il 18 novembre e che aveva fasce orarie più estese (dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30). Le prossime in calendario saranno tutte il prossimo anno: il 13 gennaio, il 10 febbraio e il 24 marzo 2019.