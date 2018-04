Roma, piantati cento alberi per la pineta di Castel Fusano

Domenica 15 Aprile, l’associazione giovanile Ebraica JEvents ha organizzato un’attività di rimboschimento alla Pineta di Castel Fusano, “100 alberi per Ostia”, colpita da un incendio la scorsa estate.L’iniziativa è stata resa possibile grazie al contributo 8x1000 dell’Ucei. Circa 30 persone hanno aderito con entusiasmo e hanno riempito il sito “Cammino della Signora” con nuovi alberi che hanno preso il posto dei pini bruciati.Da sempre il popolo ebraico ha avuto un forte legame con gli alberi, come simbolo di vita. «Con questa iniziativa JEvents ha voluto portare un messaggio di speranza e vicinanza ai cittadini di Ostia, contribuendo a far rinascere un parco vicino a dove è sorta più di 2000 anni fa la prima sinagoga della diaspora». Commenta il presidente dell’associazione Giulio Sestieri.