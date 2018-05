Roma, rifiuti: nei quartieri è emergenza senza fine

di Laura Bogliolo

«Ormai è emergenza sanitaria». Dopo le segnalazioni ad Ama, Municipi, Campidoglio, e l'immobilismo delle istituzioni, i romani scendono in campo con denunce, dossier fotografici, raccolte firme. L'emergenza rifiuti nella Capitale è fatta di mamme allarmate «perché mio figlio non può neanche camminare sui marciapiedi pieni di sacchetti di immondizia», e di chi è costretta a pagare un nomade rovistatore di cassonetti per cercare di ridurre il rischio topi. Siamo in via Graziano,...