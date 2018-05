Roma, auto prende fuoco sul Gra: traffico paralizzato anche per altro incidente

Momenti di paura su Gra. Un'auto ha preso fuoco in mezzo alla strada: l'automobilista è salvo per miracolo.



Traffico in tilt anche per un altro incidente.

«Sul Grande Raccordo Anulare disagi sull'intero anello: in carreggiata interna code dalla Salaria alla Roma-Fiumicino per incidente al km 58+800 all'altezza della via del Mare. Code anche in esterna dalla Casilina alla Trionfale sempre per incidente, al km 13+600 all'altezza della Cassia». Lo comunica Astral Infomobilità nel notiziario viabilità.



«Traffico congestionato sul tratto urbano della a24, 3 km di code da Tor Cervara alla Tangenziale est in direzione del centro. Mentre nel senso di marcia opposto da Tor Cervara al Raccordo. Un km di code sulla Diramazione Roma sud da Torrenova al Raccordo per le difficoltà di immissione. Incolonnamenti sulla Roma-Fiumicino dal Raccordo a via Newton verso l'Eur. Sempre verso l'Eur si procede molto a rilento sulla via Pontina, da Tor dè Cenci a viale Europa e sulla Cristoforo Colombo e sulla via del Mare in entrambi i casi nel tratto compreso tra Dragona e Vitinia. Le consolari. Traffico sostenuto sulla via Cassia dall'innesto con la via Braccianense a Tomba di Nerone e sulla via Appia da Frattocchie a Capannelle in entrambi i casi verso il centro ».

Giovedì 17 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:05



© RIPRODUZIONE RISERVATA