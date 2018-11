Roma, due incidenti sul Gra: code dalla Casilina alla Roma-Fiumicino e Tiburtina

Lunghe code sul Grande Raccordo Anulare in carreggiata interna dalla Casilina alla Roma-Fiumicino, dove il traffico intenso si somma a un incidente all’altezza della Pontina. Code sul Grande Raccordo Anulare anche in carreggiata esterna dalla Casilina alla Tiburtina a causa di un incidente. Lo comunica Astral Infomobilità. In mattinata si sono registrate lunghe code sulla Via Tiburtina dall’allacciamento con la A24 a Setteville verso Roma a causa di un altro scontro. Ripercussioni anche nel senso di marcia opposto da via Marco Simone fino al luogo dell’incidente per curiosi. © RIPRODUZIONE RISERVATA