Colosseo, "Viva il Duce": lo striscione choc nel giorno della morte di Mussolini

Uno striscione inneggiante al duce e al fascismo è apparso nella giornata di ieri sul ponte pedonale di via degli Annibaldi, a pochi metri dal Colosseo. “28 aprile viva il Duce”, firmato Forza Nuova con accanto un fascio littorio: recita così il maxi-manifesto scritto con spray nero e rosso in occasione dei 73 anni dall’uccisione di Mussolini. A rivendicare l’iniziativa è proprio il movimento di estrema destra con una foto pubblicata qualche ora fa sulla loro pagina Instagram.



Iniziativa analoga venne registrata lo scorso anno sempre sullo stesso ponte, noto ormai alla cittadinanza per essere principalmente il megafono dei gruppi ultras di Roma e Lazio (anche in quel caso il blitz fu rivendicato su Facebook dallo stesso movimento politico). (J.G.B.)

Lunedì 30 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:38



