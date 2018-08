Spaccio a Torre Angela: un 57enne faceva da vedetta e "intrattenitore", una 27enne portava le dosi

Un 57enne e una 27enne sono stati arrestati dalla polizia, a Torre Angela a Roma, per detenzione ai fini di spaccio. Il compito del 57enne romano, già sottoposto all'obbligo di firma, era quello di «vedetta» e di intrattenere i vari clienti, tra una vendita ed un'altra. I clienti, una volta entrati nel vialetto pedonale del comprensorio di viale dell'Archeologia per acquistare la droga, trovavano ad attenderli la 27enne romana. Tutto è avvenuto sotto l'occhio degli agenti della Polizia di Stato del commissariato Casilino, che si erano appostati nelle vicinanze. Fermati, durante il controllo, i due sono stati trovati con 940 euro in contanti e diversi involucri contenenti cocaina, già termosaldati e pronti per la vendita. Sono stati arrestati in attesa della convalida dell'arresto.

Domenica 26 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:31



© RIPRODUZIONE RISERVATA