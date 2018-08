Roma, spaccia ai domiciliari: nuovo arresto per 21enne

Continuava a spacciare benché fosse agli arresti domiciliari. Un 21enne albanese, già nei guai per per droga e altri reati, è stato arrestato nuovamente dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro. È successo ieri pomeriggio nel quartiere di San Basilio quando i militari, impegnati in un servizio antidroga, una volta alla porta di casa del giovane, in via Morrovalle, hanno deciso di perquisire l'appartamento. Il sospetto dei Carabinieri si è rivelato giusto: in casa il 21enne aveva 160 grammi di hashish, suddivisi in dosi. La droga è stata sequestrata mentre, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, l'arrestato rimarrà ai domiciliari in attesa di giudizio. Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Mercoledì 29 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:46



