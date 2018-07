Roma, shaboo ed eroina nascosta negli slip: arrestato ghanese

Shaboo ed eroina nascosti negli slip. L'uomo, un cittadino del Ghana di 50 anni, è stato arrestato da carabinieri in borghese mel parcheggio dei pullman Tibus davanti la stazione Tiburtina. I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli hanno notato l'uomo mentre si aggirava nel piazzale antistante l’autostazione in atteggiamento sospetto ed hanno deciso di controllarlo. Il 50enne, durante l’identificazione, si è mostrato particolarmente agitato, portando i militari ad approfondire il controllo.



La perquisizione personale, ha permesso di rinvenire, occultati negli slip, due involucri di cellophane, uno contenente 210 g di shaboo, in cristalli e nel secondo involucro 70 g di eroina. La droga è stata sequestrata mentre il pusher è stato portato in caserma, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.

