Roma, con la droga davanti scuola: arrestato 17enne

È stato trovato con la droga vicino alla scuola che frequenta. Un 17enne di Palombara Sabina è stato arrestato dai carabinieri nell'ambito dei controlli per la prevenzione e il contrasto al consumo e allo spaccio di droga vicino agli istituti scolastici. Il giovane è stato sorpreso con una bustina contenente un grammo di marijuana. Nel corso della successiva perquisizione a casa del minore sono stati trovati ulteriori 100 dosi di droga e materiale per il confezionamento. Il giovane, su disposizione della procura per i minorenni di Roma, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Due 15enni sono stati segnalati all'Ufficio territoriale del governo di Roma perché trovati con piccole dosi di hashish e marijuana e un 17enne di Guidonia, loro pusher, è stato denunciato alla procura per i minori di Roma. Durante un'ispezione delle aree limitrofe alla scuola i carabinieri hanno sequestrato sette dosi di hashish e due dosi di marijuana, nascoste in un'aiuola.

