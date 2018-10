Roma, sgominata gang della droga: 17 arresti. E rispunta il nome del "Freddo" di Romanzo Criminale

Ultimo aggiornamento: 08:49

Usavano nomi in codice ispirati ai protagonisti della serie televisiva Romanzo Criminale, compreso «er Freddo». Spacciavano centinaia di dosi di droga al giorno. Appartenevano a tre bande sgominate dai carabinieri a Monterotondo, Mentana e Fonte Nuova: ieri all'alba ne sono stati arrestati 17, dieci dei quali ai domiciliari. Perquisizioni anche a Sabaudia. L'operazione è stata coordinata dalla procura di Tivoli che ha richiesto al gip l'emissione delle ordinanze di custodia cautelare che si aggiungono ai 22 arresti in flagranza per spaccio effettuati durante l'inchiesta. Le indagini sono partite nel 2017 dopo il sequestro di due chili di cocaina rinvenuti in casa di un noto pregiudicato di Monterotondo.Così I Soliti noti - nome dell'operazione - avevano trasformato la provincia a nord est della Capitale in una succursale di San Basilio per la vendita di cocaina e hashish. Tutte «facce conosciute» con precedenti specifici (in alcuni casi gestivano i traffici mentre erano agli arresti). «Questa non è una piccola operazione - ha commentato Francesco Menditto, procuratore di Tivoli - Diciassette ordinanze sono tante». Durante questi mesi oltre agli arresti sono stati intercettati 60 telefoni ed eseguite una quarantina di perquisizioni. Telefonate nelle quali i malviventi utilizzavano termini come big per indicare una dose di cocaina maggiore (2 grammi) rispetto ai pezzi al dettaglio (da 0,2 o 0,4) di polvere bianca. I tre gruppi, che operavano distintamente a Monterotondo, Mentana e Tor Lupara (frazione di Fonte Nuova) e Colleverde (circoscrizione di Guidonia Montecelio) gestivano circa 60 mila euro di droga al mese. «Il nome I soliti noti è stato scelto apposta - ha spiegato il comandante del gruppo di Ostia, colonnello Pasqualino Toscani -. Era tutta gente conosciuta. Con questa operazione vogliamo rassicurare le persone. Sappiamo quello che succede ed interveniamo».CLIENTI IN TAXIA Monterotondo il gruppo operava allo Scalo, vicino lo stadio. Madre e figlio, entrambi con diversi precedenti, guidavano la banda. Vendevano la droga nonostante fossero ai domiciliari, approfittando della finestrella di una camera o delle ore in cui potevano uscire per fare spesa o recarsi dal medico. Avevano persino clienti che arrivavano in taxi. A Mentana, invece, c'era il gruppo che gestiva l'attività più florida. A Fonte Nuova, le dosi pronte per essere vendute venivano nascoste in sacchetti di plastica o in lattine abbandonate in campagna, come fossero dei normali rifiuti (dove in alcuni casi erano riusciti a nascondere fino a 300 dosi di cocaina). In questo caso la parola in codice utilizzata per indicare ai pusher al dettaglio dove andare a prendere le dosi era Bancomat.