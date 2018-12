Poliziotto fuori servizio assiste allo scambio di droga: pusher arrestato

La cocaina nascosta in una scatolina di metallo attaccata con una calamita sotto l’auto. Stava andando al lavoro il poliziotto che ha arrestato P.A., romano di 30 anni, per spaccio di sostanze stupefacenti. L’agente, non lontano dagli uffici del commissariato Romanina dove presta servizio, ha visto un ragazzo, con alle spalle problemi di droga, fermo ad un incrocio che si guardava intorno nervosamente. Sono bastati pochi minuti di paziente osservazione ed il giovane si è avvicinato al conducente di una vecchia utilitaria che si era fermato poco più in la. Il poliziotto, che nel frattempo aveva allertato i suoi colleghi, ha così assistito al classico scambio droga/soldi.



Appena l’auto si è rimessa in marcia una pattuglia è intervenuta bloccandola, mentre è stato lo stesso investigatore a fermare l’acquirente che, in una mano, stringeva ancora 3 piccoli involucri di cocaina. Sotto l’autovettura del pusher, attaccata con una calamita, è stata trovata una scatolina in metallo per caramelle con 4 dosi di cocaina; nell’abitazione di P.A., queste le iniziali dello spacciatore, è stata sequestrata una pressa idraulica, un blocco di bicarbonato ed un quaderno con nomi e cifre. Il pusher è stato arrestato mentre l’acquirente è stato segnalato al competente Ufficio della Prefettura.

