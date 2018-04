Roma, spacciatore arrestato dalla polizia: in casa dosi di droga e denaro in contanti

Gli agenti del Reparto Volanti, durante un’indagine finalizzata al contrasto dello spaccio di stupefacenti, sono riusciti ad individuare un “pusher”, identificato per W.D., romano di 23 anni. In casa nascondeva marijuana per un peso di circa 38 grammi, una bilancia di precisione e banconote di diverso taglio per un totale di 285 euro. Accompagnato negli uffici del commissariato San Basilio, il ragazzo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Sabato 21 Aprile 2018



