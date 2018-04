Roma, droga nei palloncini per bambini: tre arresti, anche una studentessa 16enne

Un pulmino adattato al trasporto disabili seguito da un motorino. I mezzi accostano, dal veicolo scendono due uomini e dalla moto una giovane. Uno scambio sospetto: due pacchi in cambio di denaro contante. È quanto notato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trastevere che hanno arrestato tre persone. I due trafficanti, romani di 28 e 25 anni, uno dei quali già con precedenti di droga, e una 16enne romana, studentessa, tutti accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri pomeriggio, impegnati in un servizio in abiti civili, i Carabinieri hanno assistito all'incontro tra i tre in via Mattia Battistini. I giovani sono giunti sul luogo con il pulmino adattato al trasporto disabili, in uso ad uno dei due, e la minore a bordo del suo scooter.



Avvenuto lo scambio, i militari si sono avvicinati per un controllo accertando che il 28enne e il 25enne avevano appena incassato 1.500 euro in contanti dalla 16enne che, in cambio, aveva ricevuto due pacchi, confezionati con dei palloncini colorati per bambini, contenenti complessivi 1 kg di hashish. I Carabinieri hanno ispezionato i loro veicoli e successivamente perquisito le loro abitazioni: a casa del 25enne, in zona Torrevecchia, hanno trovato 7.400 euro in contanti, ritenuti provento delle attività illecite. I due trafficanti sono stati sottoposti agli arresti domiciliari mentre la minorenne, che aveva acquistato la droga per rivenderla in dosi a suoi coetanei, è stata accompagnata al Centro di Prima Accoglienza Minori di via Virginia Agnelli.

