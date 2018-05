Roma, spacciavano ai giovani nel parco: la cocaina nascosta in un tronco d'albero

I Carabinieri della Compagnia Montesacro hanno effettuato mirati controlli nel quartiere popolare di San Basilio, con la collaborazione degli uomini del Nucleo Radiomobile, che hanno consentito di arrestare 8 persone e sequestrare decine di dosi di droga nonché 3.000 euro in contanti. Nei pressi di un condominio di via Corinaldo, i militari hanno sorpreso 3 persone, due romani di 38 e 29 anni, e una donna 28enne di origini siciliane, mentre stavano cedendo dosi di cocaina ad un gruppo di giovani.Le dosi di cocaina le avevano nascoste in un tronco d’albero. Le successive perquisizioni domiciliari hanno portato al rinvenimento e al sequestro di ulteriori 25 dosi di cocaina e 2 di hashish, oltre a circa 600 euro, ritenuti provento della pregressa attività di spaccio. Poco dopo altri due romani, di 24 e 21 anni, sono stati notati in via Carlo Tranfo, in atteggiamento sospetto. Sottoposti ad un controllo approfondito i due sono stati trovati in possesso di 4 dosi di cocaina, circa 2.200 euro in contanti ed un bilancino di precisione. Entrambi sono fini in manette con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in concorso.