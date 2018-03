Roma, droga nascosta sotto un sasso nel giardino: arrestato pusher

Durante un pattugliamento ordinario, gli uomini in borghese del commissariato Casilino sono stati avvicinati da una signora, insospettita da strani movimenti nel cortile interno di un comprensorio. Appostatisi in un punto che gli consentiva un’ampia visuale, i poliziotti hanno notato che M.C.D., romeno di 22 anni, dopo aver parlato con un ragazzo, si allontanava verso un’aiuola e, sollevato un sasso, prendeva una bustina che poi gli consegnava ricevendo in cambio denaro. Colto sul fatto, gli agenti lo hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente: il pusher aveva nel portafoglio 190 euro, nella tasca dei pantaloni un pezzo di hashish e, sotto il sasso, aveva nascosto altre dosi di cocaina.

Giovedì 29 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:44



