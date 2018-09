Roma, droga nascosta negli slip: arrestato pusher 18enne

Durante un servizio mirato alla lotta dei reati in materia di stupefacenti, gli agenti in borghese a Genzano hanno visto 4 ragazzi che, in un parcheggio, parlavano tra loro con fare guardingo e li hanno controllati: uno di loro ha subito tirato fuori dalla tasca dei pantaloni un pezzo di hashish. Accompagnato in commissariato per ulteriori accertamenti, I.I.A., 18 anni, è apparso piuttosto nervoso e, poco dopo, ha tirato fuori dagli slip 8 dosi della stessa droga; nel portafogli 200 euro di cui non ha saputo dare contezza. Nella sua abitazione, in camera da letto, gli investigatori hanno scovato 1 dose di hashish, 2 di marijuana e materiale utilizzato per confezionarle. © RIPRODUZIONE RISERVATA