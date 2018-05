Roma, 11 chili di eroina in valigia: arrestato corriere

Vestito in modo impeccabile, è arrivato all'aeroporto di Fiumicino dicendo di essere un imprenditore mediorientale ma nel doppiofondo del bagaglio aveva oltre 11 chili di eroina. A scoprire il corriere della droga, un pakistano in arrivo da Lahore (Pakistan), in transito allo scalo romano proveniente da Abu Dhabi (Emirati Arabi) e diretto in Spagna, sono stati i finanzieri del Comando Provinciale di Roma, in collaborazione con il personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La droga era nascosta all'interno di un ingegnoso doppiofondo, ricavato nelle pareti del bagaglio al seguito, ma perfettamente sigillato. L'elevata purezza dell'enorme quantitativo di eroina sequestrata avrebbe consentito alle organizzazioni criminali di immettere sul mercato, grazie al viaggio di un solo corriere, oltre 250.000 dosi che avrebbero garantito ai trafficanti guadagni per circa due milioni e mezzo di euro.

Sabato 12 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:27



