Via Labicana, eroina tra le auto arrestato un congolese

Si aggirava in modo nervoso tra le auto in sosta su via Labicana. Comportamento che ha insospettito gli agenti

di polizia del commissariato San Lorenzo che in quel momento stavano passando su quella via. Raggiunto per un controllo T.C. ha tentato di disfarsi della droga risultata essere eroina che è stata recuperata dai poliziotti. Accompagnato negli uffici di Polizia per ulteriori accertamenti, è stato perquisito - nel portafoglio, gli agenti, hanno

rinvenuto diversi fogli con cifre e diverse banconote di vario taglio. Il 31 enne del Congo, è stato ammanettato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Domenica 8 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:28



