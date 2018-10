Roma, spacciava droga dentro confezioni di caramelle: arrestato pusher 49enne di San Basilio

Per nascondere la droga da spacciare usava un doppio escamotage: la cocaina era dentro una confezione di caramelle a sua volta nascosta nel passaruota di una vecchia Renault in stato di abbandono. Ciò non è bastato a L.M., romano di 49 anni, ad evitarsi l'arresto.



Sono stati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato San Basilio, diretto da Agnese Cedrone, a scoprirlo: monitorando la zona di via Morrovalle hanno assistito ad un primo scambio droga/soldi con un cliente che passava in auto, poi, quando è arrivato il secondo cliente, i poliziotti sono entrati in azione bloccando lo spaccio. La cocaina, già divisa in dosi, è stata recuperata e il pusher, che aveva in tasca anche qualche frammento di hashish, arrestato. © RIPRODUZIONE RISERVATA