Civitavecchia, scende dalla nave con moglie, tre figli e 25 kg di droga

di Andrea Benedetti Michelangeli

Una bella vacanza con moglie e figli a Barcellona e anche parecchi "regali" da consegnare agli amici. Peccato che la Polizia di Civitavecchia lo abbia fermato, scoprendo che all'interno di quelle confezioni in cellophane non c'erano semplici souvenir, bensì la bellezza di 25 chili di marijuana destinati al mercato del litorale e della Capitale.

L'operazione è avvenuta l'altra sera al porto di Civitavecchia. L'uomo, un 37enne, è sceso dalla nave proveniente da Barcellona in compagnia della moglie e dei tre figli tutti minori. A uno dei varchi dello scalo è stato però fermato dagli agenti diretti dal vice questore Nicola Regna per un controllo. Constatato che l'uomo aveva numerosi precedenti, i poliziotti hanno deciso di perquisire con attenzione l'auto. E infatti dopo un approfondito controlli del veicolo e dei bagagli hanno trovato 21 confezioni di cellophane trasparente con all'interno una sostanza erbacea sospetta che dai successivi controlli del narcotest è risultata appunto essere marijuana. In tutto 25 chili, che sul mercato romano e dell'hinterland avrebbero fruttato qualche decina di migliaia di euro. Il 37enne è stato arrestato ma ha subito scagionato la moglie, riferendo agli agenti che la donna era del tutto ignara del carico di droga. Ora l'uomo dovrà rispondere di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Giovedì 26 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:08



