Droga, blitz a Tor Bella Monaca: sette arresti

I carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca assieme ai colleghi del Nucleo Operativo della Compagnia di Frascati hanno arrestato 7 persone e sequestrato circa 50 dosi di droga e denaro contante. Sei pusher, quattro cittadini italiani, uno tunisino e uno senegalese, di età compresa tra i 21 e 57 anni, sono stati colti in flagranza di reato mentre spacciavano in via dell’Archeologia, via Pier Ferdinando Quaglia e via Santa Rita da Cascia.



Nelle loro tasche sono state trovate dosi di eroina e cocaina e oltre 1.000 euro, ritenuto il provento dello spaccio. Sono stati arrestati con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Identificati anche diversi acquirenti, poi segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, quali assuntori. Durante le operazioni in via Pier Ferdinando Quaglia, i Carabinieri hanno riconosciuto in strada un 55enne romano sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione in via Santa Rita da Cascia e lo hanno bloccato. L’uomo, allontanatosi senza permesso, è stato arrestato con l’accusa di evasione. Tutti gli arrestati sono stati trattenuti in caserma in attesa del rito direttissimo.

