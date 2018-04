Roma, cocaina, crack ed ecstasy: blitz al Nuovo Salario: un arresto

I Carabinieri della Stazione di Roma Nuovo Salario hanno arrestato un 33enne italiano, senza occupazione e con precedenti, con l’accusa di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività dei militari è stata effettuata con mirati servizi di appostamento e pedinamento, che hanno permesso di individuare in un primo momento l’abitazione del pusher, situata in via Adolfo Celi.



Un via vai di tossicodipendenti vicino alla casa ha insospettito i carabinieri che hanno effettuato un blitz nell'appartamento. L'uomo è stato arretato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dell’operazione è stato identificato e segnalato anche un giovane acquirente che, dal pusher, aveva appena comprato una dose di crack.



Nell'appartamento sono stati trovati nella dispensa della cucina e nell’armadio della camera da letto, 82 grammi di marijuana, 27 di hashish, 18,5 di crack, 18,4 di cocaina, 6,7 di ecstasy, 17,6 di droga sintetica e 3 bilancini di precisione e la somma contante di oltre 2000 euro. Dopo l’arresto il 33enne è stato portato in caserma e trattenuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.



Lunedì 2 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:15



