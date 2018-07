Droga nel sacchetto delle patatine, arrestato ad Acilia

Droga nelle patatine. Così un 27enne romano di Acilia aveva tentato di nascondere dosi di cocaina pronte per essere spacciate, nonché tutto il materiale occorrente per il confezionamento della sostanza stupefacente. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri del Gruppo di Ostia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



I militari, insospettiti da un continuo andirivieni di giovani da un'abitazione, hanno monitorato l'area e, appena avuta la certezza che qualcosa di illegale si stesse consumando, sono intervenuti con un blitz: hanno subito bloccato l'uomo e la successiva perquisizione in casa ha permesso di rinvenire, nella cucina, occultate all'interno di una scatola cilindrica di una nota marca di patatine la droga. Il contenitore era stato abilmente suddiviso in due parti: in quello superiore erano state sistemate le patatine, mentre in quello sottostante era stato ricavato un sottofondo dove erano state celate le dosi di droga. Il giovane arrestato è stato portato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo.

