Droga ai Castelli, arrestato un albanese: aveva ventisette chili di cocaina

Ventisette chili di cocaina purissima, 2 pistole - una cal. 9 ed una 7,65 - un fucile a pompa, numerose munizioni sequestrate. Questo il risultato di una indagine portata avanti dagli agenti della Polizia del Commissariato di Velletri e dai colleghi della Squadra Mobile di Latina. Nel corso delle investigazioni effettuate per individuare la provenienza degli stupefacenti ceduti ai Castelli, gli investigatori sono risaliti ad uno straniero, di nazionalità albanese, sospettato di detenere armi e droga. Sono pertanto iniziati i servizi di appostamento e pedinamento, che hanno condotto gli agenti fino a Cori, in provincia di Latina.Giovedì pomeriggio, con l'ausilio delle unità cinofile di Nettuno, è scattato il blitz. In alcune pertinenze dell'abitazione dello straniero, i poliziotti hanno rinvenuto due borsoni, all'interno dei quali erano contenuti 25 panetti, per un totale di 27 chili di cocaina purissima. Inoltre, nascosti in alcuni cunicoli, sono stati scopertele pistole il fucile a pompa. L'albanese è stato arrestato. Dovrà rispondere del possesso della droga nonchè dellaricettazione e del possesso delle armi.