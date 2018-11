Incidente stradale tra tre auto sulla A1 Autostrada del Sole al km 591 in direzione Nord, tra l'uscita di Colleferro e Valmontone (Roma). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre i feriti dalle auto e affidarli al 118.

Secondo quanto si è appreso dai pompieri, sono sette i feriti tra cui una donna incinta che è stata trasportata con l'eliambulanza all'ospedale in codice rosso.



