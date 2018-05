Roma, bastona la compagna incinta davanti al figlio di 3 mesi: arrestato

Bastona la compagna incinta davanti al figlio di 3 mesi. E aggredisce anche un vicino di casa intervenuto in difesa della donna. E' avvenuto in una abitazione di via Terracini. Alla donna, trasportata presso l'ospedale «Villa S. Pietro» di Roma, è stato riscontrato un trauma facciale con una prognosi di 10 giorni mentre al vicino di casa, trasportato all'ospedale «SS. Gonfalone» di Monterotondo, la frattura del setto nasale. L'uomo è stato condotto in caserma ed arrestato dai carabinieri della stazione di Fiano Romano mentre la donna è stata accompagnata presso l'abitazione di parenti.

Martedì 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:57



