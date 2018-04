Roma, donna carbonizzata al parco dell'Eur: la polizia ascolta parenti e testimoni

Ascoltati dagli investigatori in queste ore parenti e testimoni per far luce sulla morte di Maria Cristina Olivi, la 49enne trovata carbonizzata ieri mattina nel parco delle Tre Fontane a Roma. A quanto ricostruito, la donna

da tempo sembra convivesse con una patologia psichica e negli ultimi giorni era apparsa particolarmente depressa. Gli inquirenti indagano per omicidio, ma ancora non escludono del tutto l'ipotesi di un suicidio. Si pensa che la donna sia uscita e abbia raggiunto il parco da sola dove potrebbe essersi imbattuta di notte in uno o più aggressori. Per questo l'attenzione si starebbe concentrando sugli ambienti degli sbandatì che di notte frequentano l'area del parco. Al vaglio anche il racconto di un senzatetto che avrebbe detto di aver sentito delle voci e visto delle fiamme e delle persone allontanarsi l'altra notte, qualche ora prima del ritrovamento del corpo. Del caso si occupa la squadra mobile di Roma.

