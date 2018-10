Domenica ingresso gratuito ai musei del Comune e ai Fori

Domenica 7 ottobre, come ogni prima domenica del mese, è previsto l'ingresso gratuito in tutti i Musei Civici per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana, promosso da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con l'organizzazione di Zètema Progetto Cultura. Sarà inoltre aperto al pubblico gratuitamente anche il percorso di visita nell'area dei Fori Imperiali dalle ore 8.30 alle 18.30, con l'ultimo ingresso alle 17.30.



L'apertura straordinaria prevede l'ingresso alla Colonna di Traiano e, dopo il percorso con passerella attraverso i Fori di Traiano e di Cesare, la prosecuzione attraverso il breve camminamento nel Foro di Nerva, che permette di accedere al Foro Romano mediante la passerella realizzata presso la Curia dalla Soprintendenza di Stato. Domenica 7 ottobre sarà l'occasione per godere della ricca offerta culturale proposta dai Musei Civici, visitando gratuitamente le collezioni permanenti dei Musei e le mostre temporanee. Tra le mostre in corso ai Musei Capitolini La Roma dei Re, Il racconto dell'Archeologia e I Papi dei Concili dell'era moderna. Arte, Storia, Religiosità e Cultura; ai Mercati di Traiano-Museo dei Fori Imperiali la mostra sull'imperatore Traiano in occasione dei 1900 anni dalla sua morte Traiano. Costruire l'Impero, creare l'Europa; al Museo di Roma in Trastevere 'Dreamers. 1968: come eravamo, come saremo, un racconto per immagini e video del paese di quegli annì.



Inoltre, alla Galleria d'Arte Moderna di via Crispi Roma Città Moderna 'Da Nathan al Sessantotto, una rassegna unica che ripercorre le correnti artistiche protagoniste del '900 con in primo piano la città di Romà. Da non perdere la mostra 'Walls. Le Mura di Roma. Fotografie di Andrea Jemolò al Museo dell'Ara Pacis e Duilio Cambellotti. Mito, sogno e realtà ai Musei di Villa Torlonia. Inoltre chi vive o studia a Roma, può acquistare la MIC, la nuova card che, al costo di 5 euro, permette l'ingresso illimitato per 12 mesi nel Sistema dei Musei Civici. Per info www.museiincomuneroma.it.

