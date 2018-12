Roma, oggi domenica senza auto: tra calcio e musei gratis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'eco-domenica è ritornata, tra divieti sulla circolazione e iniziative di intrattenimento culturale. E dopo la festa di ieri notte con la rassegna Musei in Musica, che ha registrato file di appassionati dai Capitolini a Palazzo Braschi, anche oggi il grande pubblico può godersi i tesori d'arte gratuitamente. Quanto agli automobilisti, se le fasce di stop alle auto cambiano orario, la pausa pranzo si restringe. Scatta, dunque, oggi il divieto totale di circolare nella Ztl Fascia Verde per i mezzi dotati di motore endotermico, nelle fasce orarie 7.30-13 e 15-18.30. Lo stop è stato riaggiornato rispetto alla domenica precedente (che interveniva dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30) per la concomitanza con l'attesa partita Roma-Inter all'Olimpico. Le misure ristrette coinvolgono anche i possessori dei pass per la Ztl e gli autoveicoli diesel Euro 6. Possono circolare senza temere multe, i mezzi ibridi ed elettrici, quelli alimentati a metano, GPL (anche trasformati) e bi-fuel, ovvero le auto che possono passare dall'alimentazione a benzina a quella a GPL o metano.I CAR SHARINGCircolazione consentita anche ai mezzi a benzina Euro 6 , ai motorini Euro 2 e successivi e agli scooter Euro 3 e successivi. Via libera anche ai mezzi per disabili, per i veicoli in car sharing e i veicoli in car pooling. Chi volesse aggiornamenti in tempo reale sul trasporto pubblico può consultare il sito dell'Agenzia della mobilità. L'eco-domenica replica il 13 gennaio, il 10 febbraio e il 24 marzo 2019. Proprio per il divieto di circolazione, l'Ama sospende oggi, nei municipi dispari con la campagna Il tuo quartiere non è una discarica, la raccolta straordinaria gratuita dei rifiuti urbani ingombranti, elettrici ed elettronici. L'iniziativa è rinviata a data da destinarsi. Non mancano iniziative di intrattenimento a tema per le famiglie. Il Bioparco, per esempio, aderisce alla domenica ecologica, offrendo uno sconto di 4 euro sul biglietto di ingresso a chi esibirà alle biglietterie un Bit giornaliero (con timbro di domenica stessa) e ai possessori delle tessere Metrebus Card.CULTURA SENZA BIGLIETTOE come ogni prima domenica del mese, oggi è previsto l'ingresso gratuito nei musei statali, secondo l'iniziativa promossa dal Ministero dei Beni culturali: meraviglie d'arte senza ticket dalla Galleria nazionale d'arte moderna, agli scavi di Ostia Antica, dal parco archeologico dell'Appia Antica fino al Museo Etrusco di Villa Giulia, che ha in programma un ricco programma di attività. Gratuiti anche tutti i musei comunali per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana.