Roma, approvato dal Comune il regolamento per la mobilità delle persone disabili

«Dopo 14 anni dall'ultima delibera consiliare in materia, Roma Capitale approva in Comune un Regolamento sulla mobilità individuale rivolto a tutte le disabilità. La nuova disciplina prevede un'equa e adeguata rotazione della graduatoria, che resterà in vigore per un periodo di 3 anni al fine di garantire la continuità del progetto di vita e di indipendenza della persona con disabilità». Lo dichiara, in una nota, la consigliera capitolina M5S Simona Ficcardi. «Obiettivo cardine del nuovo Regolamento è quello di offrire un servizio di trasporto a favore di tutte le persone con disabilità che non abbiano la possibilità di servirsi dei mezzi pubblici. Tante le novità rispetto alla precedente versione, a partire dallo stanziamento per un biennio di 10 milioni di euro, a supporto delle esigenze di mobilità per motivazioni di lavoro, di terapia o di attività sociali e sportive. Tale incremento comporterà un maggiore budget per ogni singolo utente, la piena trasparenza in fase di rendicontazione e la totale libertà di scelta dei mezzi».Altro punto importante del Regolamento è l'introduzione di nuove valutazioni di punteggio che tengano in debito conto i fattori legati alla funzionalità residua della persona con disabilità e al contesto familiare. In tal modo, la nuova graduatoria avvantaggerà maggiormente categorie quali i ciechi assoluti, le persone con invalidità al 100% che usufruiscono di indennità di accompagnamento, le persone con disabilità che vivono sole e convivono con minori, invalidi civili al 100%, over 65 anni, assistenti familiari o con un caregiver. Previsto l'aumento del contributo mensile omnicomprensivo per il trasporto autogestito, che ammonterà a 950 euro e che dovrà essere rendicontato in maniera chiara e rigorosa. Il nuovo Regolamento si pone in linea di continuità con il dettato normativo contenuto nell'articolo 3 dello Statuto di Roma Capitale e con la Convenzione Onu del 13 dicembre 2006, che prescrive la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società da parte delle personecon disabilità.