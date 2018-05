Roma, dipendente Ama aggredita all'Esquilino da un clochard

Gli ha chiesto di spostarsi in modo tale da poter svuotare un cestino porta rifiuti ma un clochard le ha prima gettato addosso un bicchiere di Coca-Cola aggredendola poi al volto. Una dipendente dell'Ama è stata malmenata all'Esquilino. E' successo ieri pomeriggio intorno alle 18 in via Carlo Alberto. La donna ai è recata al pronto soccorso del San Giovanni dove i sanitari le hanno diagnosticato una prognosi di 6 giorni. L'uomo, un senza fissa dimora, che circola da tempo all'Esquilino ha reagito in maniera inconsulta quando la spazzina che doveva svuotare un cestino gli ha chiesto di allontanarsi. L'aggressione fisica è stata accompagnata anche da insulti verbali e a difesa della donna sono intervenuti alcuni cittadini.



«Esprimo la mia massima solidarietà all'operatrice di Ama aggredita ieri sera a cui auguriamo una pronta e completa guarigione. Siamo in contatto con la dirigenza dell'azienda per seguire gli sviluppi della situazione», il commento dell'assessore all'Ambiente, Pinuccia Montanari

Sabato 26 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:10



© RIPRODUZIONE RISERVATA