Momenti di paura per un bimbo di 4 anni dimenticato dal padre su un autobus a Roma. L'allarme è scattato quando l'uomo, uno straniero, è tornato al capolinea dell'autobus della linea 053 in via Ercole Marelli, in zona Tor Vergata, dicendo di aver lasciato il figlio a bordo del mezzo di linea.



L'uomo ha contattato il numero di emergenza 112 che ha immediatamente attivato le forze dell'ordine per le ricerche. Il bambino è stato ritrovato dalla polizia e sta bene. © RIPRODUZIONE RISERVATA