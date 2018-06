Raggi: «In una settimana differenziata al 93% all'Axa»

«Nella prima settimana la nuova raccolta» porta a porta «avviata all'Axa, un quartiere nel X Municipio, ha ottenuto numeri incoraggianti: la differenziata ha toccato il 93%. Merito soprattutto dei cittadini e del nuovo modello di gestione dei rifiuti. I primi risultati concreti stanno finalmente arrivando e ci fanno capire che siamo sulla buona strada. Quando riusciremo ad estendere questo sistema a tutta la città, il cambiamento sarà completo». Lo scrive su Facebook la sindaca Virginia Raggi.



«Dopo la sperimentazione più che positiva che abbiamo avviato nel quartiere ebraico, dove la raccolta differenziata ha raggiunto l'85% e le strade sono tornate pulite, la raccolta porta a porta nel X Municipio rappresenta un ulteriore tassello del nostro piano - prosegue Raggi - Presto partirà anche in altri quartieri dei Municipi VI e X ma stiamo per intervenire anche a San Lorenzo e Trastevere che diranno addio ai cassonetti per strada. Anche in queste zone arriva il sistema con sacchetti intelligenti dotati di etichetta Rfid (si tratta di microchip che permettono il riconoscimento dell'utente e quindi - quando andrà a regime - consentirà di far pagare di meno a chi differenzia di più). Passo dopo passo prende forma il piano per rendere Roma pulita, all'avanguardia e rispettosa dell'ambiente».

Martedì 19 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:26



© RIPRODUZIONE RISERVATA