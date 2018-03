Roma, al Parlamento spunta il murales del bacio tra Salvini e Di Maio

di Mario Ajello

Dietro Montecitorio, in un vicoletto, e proprio in un angolo di usata stradina, in una specie di anfratto. Chissà quanti amanti si sono baciati in questo luogo appartato. E adesso ad abbracciarsi appassionatamente e a baciarsi in bocca sono Giggino e Matteo. E i passanti, in questa via del Collegio Capranica, fotografano la coppia avvinghiata. Però, Giggino e Matteo non sono in carne ed ossa ma disegnati. La mano sembra quella di Maupal, lo street artist che realizzó su un muro di Borgo Pio il murales con Papa Francesco intento a giocare a tondino e crocetta. Il disegno su Bergoglio venne subito rimosso, questo - anche politicamente - potrebbe durare più a lungo.