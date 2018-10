Desirèe, Forza Nuova annuncia per sabato una passeggiata a San Lorenzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo lelegate alla visita del ministro dell’Interno Matteo Salvini a, la formazione di estrema destraannuncia provocatoriamente una, questo sabato contro degrado e immigrazione.«Forza Nuova sabato pomeriggio organizzerà una passeggiata per la sicurezza nel quartiere di S. Lorenzo, luogo della tragedia» spiega in una nota, diffusa sui social, il leader Roberto Fiore. «Chiedo inoltre - prosegue Fiore - che la sinistra radicale e gli antifascisti che ben conoscono la situazione del quartiere si facciano da parte e consentano che la protesta, dura e rabbiosa dei cittadini, spazzi via la vergogna dello spaccio di extracomunitari assassini e stupratori».L’iniziativa è stata annunciata sulla pagina Facebook del movimento neofascista ed è stata accolta da numerosi commenti provocatori: «Servono lanciafiamme non passeggiate», scrive sotto al post G.R, militante forzanovista. «Ripristino immediato della pena di morte per questi luridi bastardi», risponde un altro seguace. «Dieci, cento, mille Luca Traini», scrive Gianfranco P., tra i commenti più apprezzati, a cui fa eco il commento della pagina Torre D’oro «Roma Libera. Dux Mea Lux». La manifestazione non è stata ancora preavvisata alla Questura, ma le probabilità che possa trasformarsi in un problema di ordine pubblico sono elevate vista la storia del quartiere e la presenza massiccia di antagonisti.