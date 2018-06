Roma, raggirata e derubata della pensione aiuta gli agenti a trovare i ladri

Tre cittadini di origine romena hanno derubato un'anziana signora che aveva appena ritirato la pensione in un ufficio postale del Trullo. Un trio ben organizzato quello dei ladri, con compiti ben definiti: mentre uno la distraeva, l'altro le tagliava la borsa e l'ultimo, fingendosi ipovedente, faceva la spesa per non dare nell'occhio.



Accortasi del furto la donna, sebbene spaventata, non si è persa d'animo e dopo esser risalita alla targa dell'auto a bordo della quale i tre erano fuggiti, si è rivolta agli agenti della Polizia di Stato del commissariato San Paolo, che in brevissimo tempo hanno rintracciato i malviventi: 200 euro circa, questa la somma trovata loro indosso dopo la perquisizione. All'interno della vettura, posteggiata poco distante, gli agenti hanno trovato il bastone, la cartellina blu, oltre ad uno zaino ed un paio di occhiali scuri. Tutti residenti in zona San Paolo i tre ladri, di 45, 51 e 58 anni, due dei quali con precedenti specifici, sono stati denunciati all'autorità giudiziaria.

Giovedì 14 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:36



