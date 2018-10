Roma, rapina una prostituta e la investe con l'uto: cliente arrestato

Cliente rapina una prostituta e la investe con la macchina, arrestato a Spinaceto. La polizia era intervenuta per la segnalazione di un'auto uscita fuori strada. Hanno trovato un cittadino straniero che attribuiva il suo incidente al fatto che una donna di colore, poco prima, gli avesse scagliato una pietra contro il parabrezza. A bordo strada gli agenti del commissariato Spinaceto hanno visto la donna riversa a terra: ha raccontato loro di essere una prostituta e di essere stata rapinata e poi investita dal suo cliente che, approfittando della loro distrazione, era fuggito a piedi.





La vittima è stata trasportata in ospedale, dove le è stata riscontrata una frattura scomposta alla gamba destra, sono immediatamente scattate le ricerche per rintracciare il ragazzo. Risaliti al proprietario della macchina grazie alla targa, gli investigatori hanno scoperto che l'uomo era completamente estraneo alla faccenda. Da ulteriori indagini, i poliziotti sono riusciti ad individuare il possessore del veicolo e a rintracciare la sua abitazione. Giunti davanti all'appartamento di S.V.N.J., hanno suonato alla porta senza avere alcuna risposta e hanno avvertito un forte odore di gas. A quel punto gli agenti hanno fatto uscire le persone presenti nel palazzo ed hanno interrotto, tramite contatore esterno, l'erogazione del combustibile per poi irrompere nella casa: dentro hanno trovato il 22enne con un accendino in mano, col quale minacciava di far esplodere tutto pur di non andare in carcere, e le manopole del gas dei fornelli aperte. I poliziotti sono riusciti a bloccarlo e a «disarmarlo». Nell'abitazione gli investigatori hanno trovato gli abiti da lui indossati durante l'investimento, i soldi ed il cellulare presi alla prostituta. S.V.N.J. arrestato per rapina, tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale, è stato portato a Regina Coeli.

