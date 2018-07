Due denunciati, chiusura della loro struttura e sanzioni per oltre 13 mila euro. È il bilancio dei controlli sugli affittacamere abusivi in zona stazione Termini a Roma effettuati ieri dai carabinieri della stazione Macao e

dalla polizia locale. Nel corso di una verifica in un'abitazione sono stati denunciati un brasiliano e un colombiano, rispettivamente di 38 e 43 anni, per non aver comunicato alle autorità preposte la presenza di due persone alloggiate nella casa. L'appartamento era stato adibito ad affittacamere senza alcuna autorizzazione. Per questo motivo i gestori sono stati anche sanzionati per oltre 3 mila euro ed è stata disposta l'immediata chiusura della

struttura abusiva.

Domenica 8 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:25



© RIPRODUZIONE RISERVATA