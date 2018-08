Roma, mareggiata record sul litorale: delfino resta intrappolato sugli scogli e muore

di Emanuele Rossi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

C'è anche un delfino morto incastrato tra gli scogli nel bilancio della mareggiata che ha provocato danni sul litorale. Il vento ha spazzato via lettini ed ombrelloni, le onde hanno demolito cabine e verande degli stabilimenti da Torvaianica a Cerveteri, passando per Ostia, dove l'erosione continua inesorabilmente ad inghiottire ampi tratti di arenile. A Ladispoli invece un povero delfino di due metri, della specie Stenella, probabilmente ha perso l'orientamento per colpa del mare agitato ritrovandosi a pochi metri dalla...